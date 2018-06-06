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الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:29 م
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ضبط 16 تونسيا يعتزمون القيام بالهجرة غير الشرعية فى ولايتى بنزرت وصفاقس

الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:04 م
ضبط 16 تونسيا يعتزمون القيام بالهجرة غير الشرعية فى ولايتى بنزرت وصفاقس الشرطة التونسية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأربعاء ضبط 16 شخصا كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة فى ولايتى بنزرت وصفاقس.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم أن دوريّة تابعة للمنطقة البحريّة للحرس الوطنى ببنزرت، ضبطت أمس الثلاثاء، أربعة أشخاص أعمارهم تتراوح بين 21 و48 سنة اعترفوا باعتزامهم القيام بالهجرة غير الشرعية، كما تم حجز مركب صيد بحرى لديهم.

وأمرت النّيابة العموميّة للمركز البحرى للحرس الوطنى بجرزونة (ولاية بنزرت) بالتحفظ عليهم وإحالتهم للمحاكمة بتهمة “تكوين مجموعة للتسلل عبر الحدود البحرية”.

وذكرت الوزارة فى بيان آخر، أن الوحدات الأمنية بجزيرة قرقنة (ولاية صفاقس) ألقت القبض بشاطئ “العطايا” بجزيرة قرقنة مساء أمس على 12 شخصا ينتمون لولايتى القصرين وسيدى بوزيد، كانوا يعتزمون التسلل عبر الحدود البحرية باتجاه إيطاليا من ضمنهم الوسيط فى العملية.

 

 

 


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