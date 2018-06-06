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ضبط موظف بالشهر العقارى بتهمه تزوير التوكيلات الرسمية بالبحيرة

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:56 ص
ضبط موظف بالشهر العقارى بتهمه تزوير التوكيلات الرسمية بالبحيرة اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح  مدير أمن البحيرة ، من ضبط موظف كبير فى الشهر العقارى لتزويره التوكيلات الرسمية بدمنهور.
 
كان قد تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد أحمد البنا رئيس قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية، ببلاغ "محمد .ر.ا." 40 سنة تاجر ومقيم شارع البولينى بدائرة قسم دمنهور بقيام "رامى م س ش" 31 سنة موظف بالشهر العقارى، مكتب توثيق دمنهور بتزوير التوكلين رقمى 2200 ،2201   ب 2016 الصادران من مكتب توثيق الرمل الإسكندرية والتعامل بهما.
 
توصلت التحريات إلى صحة الواقعة حيث قام المذكور بإثبات حضور أشخاص متوفين مصطنعاً توقيعات العاملين المختصين بالجهه الصادر منها التوكلين المشار إليهما وكذا ختمها بأختام مقلدة منسوبة لتلك الجهة ، وورود تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى يتضمن قيام المتهم المذكور بإصطناع التوقيعات والأختام بالتوكيلين المشار إليهما.
 
بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بإرتكابه الواقعة وتحرر المحضر اللازم  وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهم المذكور أربعة أيام إحتياطياً علي ذمة التحقيقات.
 

 

 


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