ضبط غنام بحوزته بندقية خرطوش وطلقات نارية فى زفتى

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط غنام وبحوزته بندقية خرطوش وطلقات نارية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد محمود العرنوسي رئيس مباحث مركز زفتى، من ضبط المتهم عادل سليمان العزب جمال الدين 30 سنة غنام وبحوزته بندقية خرطوش محلى الصنع وطلقتين لذات العيار، واعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس فى المحضر 7 أحوال مركز زفتى، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.