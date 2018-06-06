video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:49 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط غنام بحوزته بندقية خرطوش وطلقات نارية فى زفتى

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:13 ص
ضبط غنام بحوزته بندقية خرطوش وطلقات نارية فى زفتى بندقيه خرطوش - صورة أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط غنام وبحوزته بندقية خرطوش وطلقات نارية.
 
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد محمود العرنوسي رئيس مباحث مركز زفتى، من ضبط المتهم عادل سليمان العزب جمال الدين 30 سنة غنام وبحوزته بندقية خرطوش محلى الصنع وطلقتين لذات العيار، واعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس فى المحضر 7 أحوال مركز زفتى، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على سائق بحوزته سلاح نارى فى القصاصين بالإسماعيلية

اخبار مصر

زفتى

بندقية خرطوش

غنام

اخبار الحوادث

طلقات نارية




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة