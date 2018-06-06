ضبط عاطل هارب من تنفيذ 24 حكما قضائيا فى زفتى

تمكن الرائد عبد العزيز الهيتمى رئيس مباحث قسم زفتى، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، من ضبط عاطل محكوم عليه بالسجن 10سنوات فى 24 حكم قضائى.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهم "جمال ا." 34 سنة محكوم عليه فى 24 حكم قضائى بعدد 16حكم جزئى، و8 أحكام مستنأنف بإجمالى 10سنوات سجن، وتم عرضه على النيابة العامة لاتخاذ شئونها.