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ضبط عاطل محكوم عليه بالسجن 33 عامًا وبحوزته فرد خرطوش بزفتى

الأربعاء، 06 يونيو 2018 08:38 م
ضبط عاطل محكوم عليه بالسجن 33 عامًا وبحوزته فرد خرطوش بزفتى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية – عادل ضرة
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تمكن الرائد محمود العرنوسى رئيس مباحث مركز زفتى بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطل مسجل شقى خطر هارب من المراقبة فى قضية سرقة بالإكراه، محكوم عليه بالسجن 33 سنة فى 3 قضايا وبحوزته فرد خرطوش و25 تذكرة هيروين بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهم محمد العربي احمد سليمان 45 سنة عاطل مسجل شقى خطر تحت رقم 1603 فئة "أ" سرقات عامة وسبق اعتقاله جنائيا 4 مرات لخطورته على الأمن العام، ٍسبق اتهامه فى 34 قضية سرقات بالإكراه وسرقة وتبديد وسلاح أبيض هارب من المراقبة فى قضية سرقة بالإكراه، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضايا بأحكام مؤبد والسجن 5 سنوات و3سنوات فى 3 قضايا سرقة بالإكراه، وبحوزته فرد خرطوش و25 تذكرة هيروين بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه4 أيام على ذمة التحقيق.

 
 

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