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ضبط عاطل بحوزته بندقية ألية مبلغ بسرقتها من قسم شرطة دمنهور فى ثورة يناير

الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:08 م
ضبط عاطل بحوزته بندقية ألية مبلغ بسرقتها من قسم شرطة دمنهور فى ثورة يناير بندقيه ألي -ارشيفيه
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة ، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة ، من ضبط عامل بحوزته بندقية ألية مبلغ بسرقتها من قسم شرطة دمنهور خلال أحداث ثورة يناير.
 
وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور برئاسة المقدم حسن قاسم مفادها قيام "إبراهيم .ف.ا" 41 سنة عامل ومقيم شارع المعهد الدينى بدائرة القسم بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
 
وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث القسم استهدفت المتهم المذكور بمحل إقامته وأماكن تردده أسفرت عن ضبطه وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62 x 39 بالخزينة الخاصة بها تحمل رقم 5330475 ، عدد 16 طلقه من ذات العيار.
 
بالكشف عن السلاح المضبوط تبين أنه مبلغ بسرقته من قسم شرطة دمنهور إبان أحداث يناير2011، و بمواجهة المتهم أعترف بحيازته للسلاح النارى والذخائر بقصد الدفاع وتحرر المحضر اللازم.

 


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