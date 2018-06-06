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ضبط سائق بحوزته 102 ألف قرص مخدر داخل تانك وقود سيارة النقل بمطروح

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:02 ص
ضبط سائق بحوزته 102 ألف قرص مخدر داخل تانك وقود سيارة النقل بمطروح حبس
مطروح – حسن مشالى
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تمكنت قوة الكمين الأمني بالكيلو 20 شرقي مدينة مرسى مطروح، من ضبط سائق سيارة نقل بحوزته 102 ألف قرص مخدر، أثناء محاولته تهريبها إلى محافظة الفيوم، داخل مخزن سري في تنك وقود السيارة التي يقودها.

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بضبط "رضا  أ  ر  -" مواليد1984، مقيم في مركز سنورس بمحافظةـ الفيوم- أثناء قيادته سيارة نقل الفيوم، وبحوزته102 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر، مخبأة داخل مخزن سري في تانك السيارة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات والسيارة، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 100 حكما قضائيا، وفحص 13 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 5 مسجلين خطر و 8 مشتبه فيهم تنفيذ حكم في قضية جنائية، و 42 حكم جزئي و 5 أحكام مستأنفة و48 حكم بغرامات و 4 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.


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