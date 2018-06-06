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ضبط رئيس المجمعات الاستهلاكية السابق بالإسكندرية وآخرين لإضرارهم بالمال العام

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:53 ص
ضبط رئيس المجمعات الاستهلاكية السابق بالإسكندرية وآخرين لإضرارهم بالمال العام ضبط متهم -ارشيفية
الإسكندرية ــ أسماء على بدر
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تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط وإحضار "م ص ع "- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية مقيم دائرة قسم شرطة سيدي جابر، و "ا ع ط "- الممثل القانوني لإحدي الشركات وشقيقيها "م ا ع"، و "ع ا ع" صاحبي محل بقالة  و"ث ع ع" رئيس الشئون القانونية السابق بشركة الإسكندرية  للمجمعات الاستهلاكية لاتفاقهم فيما بينهم على تحرير 3 عقود بين شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وإحدى الشركات دون مشاركة باقي القطاعات المختصة بالشركة ودون ضمانات مالية أو غرامات تأخير، مُستغلين طبيعة عمل المتهم الأول والخامس إبان عملهما بالشركة، وقاموا بتسليم منتجات الشركة ومقررات تموينية ونقاط خبز   لإحدى الشركات بمبلغ مالى 1894000جنيه لبيعها بالأسواق المحلية مقابل نسبة ربح بقصد تسهيل الاستيلاء على المال العام.
 
وعلي الفور قامت مأمورية من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، أسفرت عن ضبط المتهمين الثانية والثالث والرابع، وبمواجهتهم  اعترفوا بارتكاب الواقعة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وضبط المتهمين الهاربين.
 
 
 

 
 
 

 


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