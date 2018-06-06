صور.. 3 رواد ينطلقون إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ فضائى

رويترز - تصوير أ ف ب

انطلق ثلاثة رواد فضاء من مركز بايكونور الفضائى اليوم الأربعاء 6 يونيو إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ فضائى.

وسيبقى الطاقم، المؤلف من رائدة الفضاء سيرينا أونون-تشانسلور التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ورائد الفضاء الروسي سيرجي بروكوبيف ورائد الفضاء الألماني الكسندر جيرست من وكالة الفضاء الأوروبية، على متن محطة الفضاء الدولية لمدة تزيد عن خمسة أشهر.

وسيقضي الطاقم يومين في المدار قبل الالتحام مع محطة الفضاء الدولية صباح يوم الجمعة لينضموا إلى رائدا الفضاء ريكي أرنولد ودرو فوستل من ناسا بالإضافة إلى رائد الفضاء الروسي أوليج أرتيمييف.



انطلاق الصاروخ



صاروخ فضائى