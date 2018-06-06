صور.. وزير الخارجية الأمريكى: لن نسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية

كتب عبد الوهاب الجندى

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة على علم بتقارير عن أن إيران تخطط لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم ولن تسمح لطهران بتطوير أسلحة نووية.

وقال بومبيو على تويتر: "نتابع التقارير عن أن إيران تخطط لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم. لن نسمح لإيران بتطوير سلاح نووي". وأضاف أن "إيران على علم بعزمنا".

واستقبل مايك بومبيو نظيره وزير الخارجية الياباني تارو كونو، فى مبنى الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن لبحث القضايا المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمبراطورية اليابانية



وزير الخارجية الأمريكى ونظيره اليابانى



وزير الخارجية الأمريكي في البيت الأبيض