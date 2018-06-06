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صور..نقل يوسف والى لمستشفى الزراعيين..وفريق طبى يعد تقريرا حول حالته

الأربعاء، 06 يونيو 2018 03:31 م
صور..نقل يوسف والى لمستشفى الزراعيين..وفريق طبى يعد تقريرا حول حالته يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ومحرر اليوم السابع
كتب عز النوبى
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توافد العشرات من المقربين للدكتور يوسف والى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق البالغ من العمر 86 عاما، على مستشفى الزراعيين لزيارته بعد تدهور حالته الصحية، مساء أمس، ونقله  إلى المستشفى  فى الدقى  بالغرفة رقم 204، ويعد حاليا فريق الأطباء بمستشفى الزراعيين تقريرا حولة حالته الصحية.

وأكد الدكتور ماهر والى، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الأزهر، "شقيقى يعانى من مرض الالتهاب الخلوى، وقد أصيب به منذ عام ونصف  أثناء خروجه من قفص الاتهام بعد تبرئته من إحدى القضايا"، مشيرا إلي إنه فوجئ أول أمس بارتفاع حرارة يوسف بشكل مفاجئ إلى 39 درجة، فأمر طبيبه بنقله بشكل عاجل إلى أقرب مستشفى وكانت  مستشفى الزراعيين المجاورة لمقر الديوان العام لوزارة الزراعة.

وأضاف ماهر والى، أن شقيقه لم يصله أى استدعاء من قاضى التحقيق المنتدب فى قضايا فساد وزارة الزراعة، و ليس من الشخصيات التي تتقاعس عن أمر قضائى، ولم يصله إخطار من أى جهة أمنية، مشيرا إلى أن شقيقه لم يغادر منزله قط منذ خروجه من محبسه قبل 18 شهرا، ولم يحضر عزاء شقيقته التى توفيت فى يناير قبل الماضى، بسبب مرضه.

 

يوسف والى فى حضرة مستشفى الزراعيين (1)
 
يوسف والى فى حضرة مستشفى الزراعيين (2)
 
يوسف والى فى حضرة مستشفى الزراعيين (3)

يوسف والى فى حضرة مستشفى الزراعيين (4)

يوسف والى فى حضرة مستشفى الزراعيين (5)

يوسف والى فى حضرة مستشفى الزراعيين (6)

يوسف والى فى حضرة مستشفى الزراعيين (7)

 
يوسف والى فى حضرة مستشفى الزراعيين (8)
 
يوسف والى فى حضرة مستشفى الزراعيين (9)
 
يوسف والى فى حضرة مستشفى الزراعيين (10)
 
يوسف والى فى حضرة مستشفى الزراعيين (11)
 
يوسف والى فى حضرة مستشفى الزراعيين (12)

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

ربنا يشفيه..😎😎😎 ويسامحه...لقد سرطن الشعب

👀

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