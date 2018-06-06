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صور.. مباحث الأحداث تضبط 32 ألف قرص VIAGRA مغشوشة بالأزبكية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:46 م
صور.. مباحث الأحداث تضبط 32 ألف قرص VIAGRA مغشوشة بالأزبكية المتهمان بحيازة ادوية مغشوشة
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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تمكنت إدارة رعاية الأحداث، من ضبط  أدوية مغشوشة و32 ألف قرص VIAGRA بحوزة شخصين قبل ترويجيها فى الأزبكية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 

البداية كانت مع تلقى ضباط  إدارة رعاية الأحداث، معلومات مفادها قيام  كلا من أحمد.ص.أ.ع. 30 سنة حاصل علي بكالوريوس تجارة، وأحمد .ج.م.إ. 34 سنة حاصل علي بكالوريوس تجارة  والسابق اتهامه في القضية رقم 8920 لسنة 2013م البساتين "ضرب أفضي إلي موت" ، بالتردد علي دائرة قسم شرطة الأزبكية مستقلان السيارة رقم ط ع ص 5458 ماركة ميتسوبيشى لانسر "ملك وقيادة الثاني " وبحوزتهم عقاقير وأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بقصد التصرف فيها بالبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة بالتنسيق مع مفتشى الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة وبصحبتهم القوة المرافقة تمكنوا من ضبطهما وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي عدد 32 ألف قرص مدون عليه VIAGRA  منسوبة لاحدى الشركات العالمية "مجهولة المصدر".

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون رقم 127 لسنة 1955م الخاص بالصيدلة لبيعه أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومزاولة مهنة صيدلة بدون ترخيص والقانون رقم 281 لسنة 1994م والخاص بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 113 لسنة 1994م بشأن السلع مجهولة المصدر والقانون رقم 67 لسنة 2006م الخاص بحماية المستهلك والقانون رقم 82 لسنة 2002م والخاص بحماية العلامة التجارية ، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الاحداث ضبط ادوية مغشوشه - (14)
ضبط ادوية مغشوشه 

 

الاحداث ضبط ادوية مغشوشه - (17)
جانب من الادوية المغشوشه

 

الاحداث ضبط ادوية مغشوشه - (23)
المتهمان بحيازة ادوية مغشوشه 

 

 


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