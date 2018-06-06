صور.. مؤسسة خليفة بن زايد توزع 8 أطنان تمر بالتعاون مع سفارة الإمارات بالقاهرة

كتبت - إسراء أحمد فؤاد

انتهت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للإعمال الإنسانية بالتعاون مع سفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، من توزيع أكثر من 8 أطنان من التمور، إضافة إلى 40 ألف سلة غذائية على الأسر المتعففة، وذلك تنفيذا لمشروع إفطار الصائم الذى ترعاه المؤسسة داخل قرى ومدن مصر لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر، وإدخال الفرحة فى قلوبهم فى الشهر الكريم.

يأتى مشروع إفطار الصائم فى إطار مبادرات مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية فى شهر رمضان المبارك، واعتماد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عام 2018 "عام زايد"، وتنفيذا لتوجهياته بصياغة مبادرات تجسد إرثه الإنسانى داخل وخارج الدولة والمساهمة فى الأعمال الخيرية والإنسانية وتوفير الحياة الكريمة إلى الأسر المحتاجة، وخاصة فى شهر رمضان المبارك.

يذكر أن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تأسست فى يوليو 2007 وتقوم رؤيتها على تقديم المبادرات الرائدة لخدمة الإنسانية"، وتتركز إستراتيجيتها فى مجالى الصحة والتعليم محلياً، إقليميا وعالميا.

وتتضمن إستراتيجية المؤسسة التعليمية دعم مشاريع التعليم المهنى فى دول المنطقة، كما تشمل الاحتياجات الصحية المتعلقة بسوء التغذية وحماية الأطفال ورعايتهم إضافة إلى توفير المياه الآمنة عالميا، بالإضافة إلى دعم المجتمعات الفقيرة والمحتاجة فى توفير البنى التحتية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات وغيرها، ولتنفيذ إستراتيجيتها دخلت المؤسسة فى شراكات مع منظمات عالمية تابعة للأمم المتحدة ومنظمات النفع العام، وصلت مساعداتها المختلفة حول العالم لأكثر من 87 دولة منذ بداية نشأتها حتى تاريخه.



أعمال إنسانية



توزيع 40 ألف سلة غذائية على الأسر



توزيع اكثر من 8 أطنان من التمور



مبادرات خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية



مبادرات مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية



مبادرات مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان



مبادرات مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية



مبادرات مؤسسة خليفة بن زايد



مشروع افطار الصائم لمؤسسة الشيخ زايد



مشروع افطار الصائم



مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية