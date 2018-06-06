صور.. شرطة التموين تضبط 18 طن أرز مجهول المصدر داخل مركز تعبئة بمصر الجديدة

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "محمد إ م" 30 سنة، المسئول عن مركز تعبئة مواد غذائية، بمنطقة مصر الجديدة، وبحوزته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وباستهداف المخزن أمكن ضبطه، وعثر بداخله على كمية من المواد الغذائية، عبارة عن 18 طن أرز،3و أدوات التصنيع " ميزان ، سير " ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط مركز تعبئة مواد غذائية

ضبط 18 طن أرز مجهول المصدر

جانب من المضبوطات داخل مركز تعبئة مواد غذائية

ضبط 18 طن أرز مجهول المصدر

18 طن أرز مجهول المصدر