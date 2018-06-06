صور..رئيس معاهد الأزهر يستبعد شيخ معهد بشبرا الخيمة لكتابة الطلاب على الحوائط

كتب لؤى على تصوير كريم عبد العزيز

قرر الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، استبعاد شيخ معهد الدكتور فؤاد محيى الدين، بنين بشبرا الخيمة، بسبب سوء الإدارة، حيث فوجئ رئيس القطاع خلال جولة تفقدية لامتحان النحو للثانوية الأزهرية القسم الأدبى، بوجود كتابات على حوائط الفصول لأجزاء من المناهج بالإضافة لسوء حالة المعهد.

وعلى الفور اتخذ رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قرارا باستبعاد شيخ المعهد والوكلاء نظرا لتردى حالة المعهد وإحالته للتحقيق.

واطمأن الشيخ صالح عباس ، على انتظام الامتحان ، حيث عبر الطلاب عن عدم وجود أى جزئيات من خارج المنهج، وأكد أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.























