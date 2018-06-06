video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:04 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

صور..رئيس معاهد الأزهر يستبعد شيخ معهد بشبرا الخيمة لكتابة الطلاب على الحوائط

الأربعاء، 06 يونيو 2018 10:28 ص
صور..رئيس معاهد الأزهر يستبعد شيخ معهد بشبرا الخيمة لكتابة الطلاب على الحوائط كتابة الطلاب على الحوائط
كتب لؤى على تصوير كريم عبد العزيز
إضافة تعليق

قرر الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، استبعاد شيخ معهد الدكتور فؤاد محيى الدين، بنين بشبرا الخيمة، بسبب سوء الإدارة، حيث فوجئ رئيس القطاع خلال جولة تفقدية لامتحان النحو للثانوية الأزهرية القسم الأدبى، بوجود كتابات على حوائط الفصول لأجزاء من المناهج بالإضافة لسوء حالة المعهد.

وعلى الفور اتخذ رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قرارا باستبعاد شيخ المعهد والوكلاء نظرا لتردى حالة المعهد وإحالته للتحقيق.

واطمأن الشيخ صالح عباس ، على انتظام الامتحان ، حيث عبر الطلاب عن عدم وجود أى جزئيات من خارج المنهج،  وأكد أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.

مدير معهد ازهرى (1)
 

 

مدير معهد ازهرى (2)
 
مدير معهد ازهرى (3)
 

 

مدير معهد ازهرى (4)
 

 

مدير معهد ازهرى (5)
 

 

مدير معهد ازهرى (6)
 

 

مدير معهد ازهرى (7)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..بدء لجنة امتحانات طلاب القسم الأدبى بمادة النحو بالثانوية الأزهرية

الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

قطاع المعاهد الازهرية




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة