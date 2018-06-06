صور.. رئيسة وزراء بريطانيا تعبر عن قلقها لمقتل فلسطينيين برصاص الاحتلال

(أ ف ب)

نقلت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى لنظيرها الإسرائيلى بنيامين نتانياهو اليوم الأربعاء "قلق" لندن إزاء مقتل عدد كبير من الفلسطينيين بالرصاص الاسرائيلى فى المواجهات على حدود قطاع غزة، فيما أصر الأخير على أن الاحتجاجات كانت بدفع من حماس.

واستقبلت ماى نتنياهو فى مكتبها فى داونينج ستريت وكانت وجهات نظرهما مختلفة إزاء المواجهات على السياج الحدودى لقطاع غزة.

وقالت ماى إن بريطانيا "قلقة لمقتل فلسطينيين" فى الاحتجاجات الأخيرة فى غزة، إلا أنها أضافت أن بريطانيا "تعترف بشكل قاطع" بحق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها ضد "الإرهابيين والمتطرفين".

وتابعت ماى "لكن مع فقدان أرواح 100 فلسطينى ووضع متدهور فى غزة، آمل أن نتمكن من الحديث عن كيفية تهدئة هذا الوضع، وكيفية العمل لضمان العودة إلى وضع يمكننا من ايجاد طريقة للتحدث عن حل دولتين".

من ناحية آخرى، أكدت ماى تأييدها للاتفاق النووى الإيرانى بعد إعلان الرئيس الاميركى دونالد ترامب الشهر الماضى انسحاب الولايات المتحدة منه فى خطوة رحبت بها إسرائيل، العدو اللدود لإيران.

ويجرى نتانياهو جولة أوروبية حيث سعى لإقناع القادة بالانضمام لقرار ترامب.



رئيسة وزارء بريطانيا ورئيس حكومة الاحتلال



لقاء ماى ونتنياهو