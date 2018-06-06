صور.. حريق ضخم فى فندق وسط لندن وأكثر من 120 رجل إطفاء لإخماد النيران

كتب أيمن رمضان - رويترز - تصوير أ ف ب

قال جهاز الإطفاء فى لندن اليوم الأربعاء إنه تم استدعاء 20 سيارة و120 رجل إطفاء لمكافحة حريق على سطح فندق بمنطقة نايتس بريدج فى وسط لندن.

وأضاف أن سبب الحريق غير واضح، حتى الآن.

وقال مراسل لرويترز إنه يمكن مشاهدة الدخان يتصاعد من فندق ماندرين أورينتال فئة الخمسة نجوم.

وقالت الشرطة إنه يجرى إخلاء الفندق وإن من غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت هناك أى إصابات.



قوات الإطفاء



محاولا إطفاء الحريق



جانب من عمليات مكافحة النيران



محاولات الإطفاء