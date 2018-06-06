video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 07:03 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. حريق ضخم فى فندق وسط لندن وأكثر من 120 رجل إطفاء لإخماد النيران

الأربعاء، 06 يونيو 2018 05:33 م
صور.. حريق ضخم فى فندق وسط لندن وأكثر من 120 رجل إطفاء لإخماد النيران حريق لندن
كتب أيمن رمضان - رويترز - تصوير أ ف ب
إضافة تعليق

قال جهاز الإطفاء فى لندن اليوم الأربعاء إنه تم استدعاء 20 سيارة و120 رجل إطفاء لمكافحة حريق على سطح فندق بمنطقة نايتس بريدج فى وسط لندن.

وأضاف أن سبب الحريق غير واضح، حتى الآن.

وقال مراسل لرويترز إنه يمكن مشاهدة الدخان يتصاعد من فندق ماندرين أورينتال فئة الخمسة نجوم.

وقالت الشرطة إنه يجرى إخلاء الفندق وإن من غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت هناك أى إصابات.

قوات الإطفاء
قوات الإطفاء
 

محاولا إطفاء الحريق
محاولا إطفاء الحريق
 
جانب من عمليات مكافحة النيران
جانب من عمليات مكافحة النيران

 

محاولات الإطفاء
محاولات الإطفاء

 

مكافحة النيران
مكافحة النيران

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إخلاء منازل مع اتساع نطاق حريق في كولورادو الأمريكية

حريق

لندن

بريطانيا




لا تفوتك
"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة