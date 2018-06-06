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صور.. جواتيمالا تعلن فقدان نحو 200 شخص بسبب الزلزال

الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:16 ص
صور.. جواتيمالا تعلن فقدان نحو 200 شخص بسبب الزلزال أسرة تفترش الطرق بعد زلزال جواتيمالا
(أ ف ب)
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أعلنت السلطات فى جواتيمالا، أن 192 لا يزالون فى عداد المفقودين بعد يومين على ثوران بركان "فويجو" وتسببه بمقتل 73 شخصا وإجلاء الآلاف من منازلهم.

وقال سيرخيو كاباناس مدير وكالة الحالات الطارئة فى جواتيمالا: الآن أصبحت لدينا معلومات تشمل الأسماء والأماكن التى اعتبر فيها اشخاص فى عداد المفقودين: هناك 192 شخصا مفقودا".

وأضاف أن الكارثة أوقعت أيضا 73 قتيلا فضلا عن إجلاء السلطات 4500 شخص من القرى الواقعة فى سفح البركان.

والأحد دخل البركان فى حالة ثوران الإثنين قذف خلالها حمما ملتهبة وانبعثت منه أدخنة سامة غطت ارجاء المنطقة ولا سيما القرى المجاورة له ومدينة انتيغوا، أهم موقع سياحى فى جواتيمالا.

ويبلغ ارتفاع بركان فويجو (بركان النار) 3763 مترا ويبعد 35 كلم جنوب غرب العاصمة جواتيمالا.

واستمر ثوران بركان فويجو لأكثر من 16 ساعة قبل أن يخمد، لكن المعهد الوطنى للبراكين أكد انه لا يستبعد تجدد النشاط فى البركان، داعيا إلى التزام أقصى درجات الحيطة والحذر تحسبا لأى ثوران جديد.

إجلاء السكان
إجلاء السكان

 

أسرة تفترش الشارع
أسرة تفترش الشارع

 

 

أطفال تم إجلائهم
أطفال تم إجلائهم

 

 

أهالى تم إجلائهم
أهالى تم إجلائهم

 

 

    

 

 


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