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صور.. جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لإزالة مخالفات البناء

الأربعاء، 06 يونيو 2018 10:59 ص
صور.. جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لإزالة مخالفات البناء جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة
كتب أحمد حسن
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أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تنفيذ حملة جديدة لإزالة مخالفات البناء بالقطعتين أرقام (136 – 650)، بمنطقة عمارات حى النرجس بالتجمع الخامس، بالتعاون بين لجنة إزالة المخالفات بالجهاز، وشرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، والمتمثلة فى زيادة مسطح غرف السطح، بالمخالفة للترخيص، ولشروط التعاقد.

وأوضح المهندس عادل النجار أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، نفذ عدداً من الحملات فى الفترة الأخيرة لإزالة مخالفات البناء، مؤكداً مواصلة حملات الإزالة لجميع أشكال المخالفات، تنفيذاً للقانون، ومن أجل الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.

وصرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، نائب رئيس جهاز المدينة، أنه تم التعامل أيضاً مع بعض مخالفات البناء التى تتم حاليا فى مركز المدينة، وإزالتها على الفور، تطبيقاً للقانون، وردعاً للمخالفين.​

جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة (1)
جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة (1)

 

جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة (2)
جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة (2)

 

جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة (3)
جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة (3)

 

جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة (4)
جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة (4)

 

جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة (5)
جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة (5)

 

جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة (6)
جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة (6)

 

جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة (7)
جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة (7)

 

جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة (8)
جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة (8)

 

جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة (9)
 

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مصطفى مدبولى

المدن الجديده

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