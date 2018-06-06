صور.. تفاصيل تفجيرات العاصمة العراقية بغداد

وكالات

كشف مصدر أمنى فى العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الأربعاء، عن طبيعة الانفجارين فى مدينة الصدر شرقى العاصمة، فيما أشار إلى أن الحصيلة الأولية بلغت قتيل وخمسة جرحى.

وقالت وزارة الداخلية العراقية إن انفجارا وقع في حي مدينة الصدر في بغداد أسفر عن سقوط قتلى وجرحى اليوم الأربعاء، دون أن تذكر أرقاما محددة.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إن الانفجار اعتداء "إرهابي" على المدنيين وتسبب في سقوط "شهداء" ومصابين.

فيما قالت مصادر لـ "السومرية نيوز"، إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا بشكل مزدوج داخل حسينية الحسين بقطاع 10 فى مدينة الصدر شرقى بغداد، ما إدى الى مقتل شخص وإصابة 17 آخرين بجروح".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت الحادث، ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج والجثة إلى الطب العدلي".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمنى نسبي، إذ شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية انخفاضاً ملموساً فى التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الأمنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية فى مناطق متفرقة من العاصمة.



تصاعد الدخان



جانب من التفجير