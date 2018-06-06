وقد وصل نتنياهو بعد ظهر اليوم إلى باريس ،حيث تجمع نحو 300 شخص بساحة "الانفاليد" رافعين الأعلام الفلسطينية وأعلام جمعية "فرنسا - فلسطين"، مرددين هتافات مناوئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وفي مارسيليا، نظم نحو 200 شخص وقفة في وسط المدينة، رافعين علما فلسطينيا عملاقا، وذلك بمشاركة نشطاء من الحزب الشيوعي والكونفدرالية العامة للعمل التي تعد من أكبر نقابات فرنسا.

وفي مدينة "سانت إتيان" تظاهر نحو 200 ناشط متضامن مع الشعب الفلسطيني في وسط المدينة رافعين أيضا الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بمقاطعة إسرائيل.

كما شهدت مدن أخرى مثل "ليل" و"ليون"وقفات منددة بزيارة نتنياهو،حيث طالب خلالها المتظاهرون بوقف إبادة الشعب الفلسطيني ورفع الحصار "الإجرامي" عن غزة.

وتدهورت العلاقات بين إسرائيل والأطراف الداعمة للشعب الفلسطيني مؤخرا بعد مقتل ما لا يقل عن 61 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تظاهرات "مسيرة العودة" بين قطاع غزة وإسرائيل.



احتجاجات ضد زيارة نتنياهو



تظاهرات



جانب من الاحتجاجات



متظاهرون يحملون أعلام فلسطين