صور..القبض على مهندس بإدارة مركبات الإسماعيلية بتهمة تزوير تراخيص السيارات‎

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مرور إدارة الإسماعيلية من القبض على موظف مدنى بإدارة المركبات التابعة لمديرية أمن الاسماعيليه، مطلوب ضبطه واحضاره فى القضية رقم 1728لسنه 2018 إداري ثالث الإسماعيلية والمتهم فيها ضمن أخرين بترخيص سيارات بشهادات وبيانات مزورة، نظير الحصول على مبالغ مالية.

وتعود أحداث الواقعة، إلى شهر مايو الماضى، عندما تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد حمدى عبد النبى مدير المرور، يفيد بورود معلومات للرائد عادل الجزار رئيس مباحث إدارة مرور الإسماعيلية، مفادها أن "محمد.ح. ع" مهندس كمبيوتر بإدارة المرور، منتدب من المحافظة مقيم شارع العشرينى دائرة قسم ثان، و"هانى. ش.ع" 42 عاما، كاتب بقسم تراخيص النقل بالإدارة، منتدب من المحافظة مقيم دائرة قسم ثان، بالاشتراك مع آخرين، سهلوا إجراءات تراخيص سيارات نقل بشهادات بيانات وعقود يشتبه في كونها مزورة، مقابل مبالغ مالية تحصلوا عليها وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وصدر قرار بضبط وإخطار المتهم الثالث "جمال.م.م.ص" كان يعمل مهندس فحص فنى بادارة مرور الإسماعيليه "كبير مهندسين" سابقا وحاليا موظف مدنى بإدارة المركبات بمديرية الأمن.

و أسفرت تحريات الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الاسماعيلية قيام المتهم بالاختباء في أحد المساكن بدائره مركز أبو صوير، وذلك عقب قيامه بالإخطار بمرضه فى جهه عمله فور عمله بصدور قرار بضبطه وإحضاره.

وبتقنين الإجراءات تم مداهمة مكان اختباءه وضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالة وقدره 4 آلاف ومائه وأربعون جنيها وسيارة ماركة (جيلي أم جراند موديل 2013) تحمل لوحات معدنية (ط ص س 5937) ملاكي الإسماعيلية.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر قيامه بالاشتراك مع موظفين آخرين "تم ضبطهم سابقا" بترخيص 8 سيارات مقطورة بمستندات وشهادات بيانات مزورة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.



