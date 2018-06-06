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الأربعاء، 06 يونيو 2018 10:52 م
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صور.. العاهل السعودى يبحث مع رئيس جامبيا العلاقات الثنائية بين البلدين

الأربعاء، 06 يونيو 2018 10:10 م
صور.. العاهل السعودى يبحث مع رئيس جامبيا العلاقات الثنائية بين البلدين خادم الحرمين الشريفين مع رئيس جمهورية جامبيا
(أ ش أ)
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بحث خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فى قصر الصفا بمكة المكرمة، مساء اليوم الأربعاء، خلال جلسة مباحثات مع الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المباحثات، حضرها الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير.

كما حضرها من الجانب الجامبي، وزير الخارجية والتعاون الدولى أبوبكر داربو، ووزير المواصلات والبنية التحتية باه لامين جوب، ووزير السياحة والثقافة حمد باه، والأمين العام رئيس الخدمة المدنية حبيب درامي، وسفير جامبيا لدى المملكة السعودية عمر جبريل سالا.

الجانب السعودي
الجانب السعودي

 

الوافد الجامبي
الوافد الجامبي

 

خادم الحرمين الشريفين مع رئيس جمهورية جامبيا
خادم الحرمين الشريفين مع رئيس جمهورية جامبيا

 


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