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الأربعاء، 06 يونيو 2018 03:39 ص
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صور.. استمرار المظاهرات فى نيكاراجوا ضد الرئيس وحكومته

الأربعاء، 06 يونيو 2018 03:29 ص
صور.. استمرار المظاهرات فى نيكاراجوا ضد الرئيس وحكومته مظاهرات نيكاراجوا
كتب عبد الوهاب الجندى
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يواصل المواطنون فى نيكاراجوا، مظاهرات المستمرة منذ شهور ضد الحكومة ورئيس البلاد، احتجاجا على الفساد والحياة الاجتماعية والصحية السيئة السادة فى البلاد.

وقتل أكثر من 120 شخصا منذ أبريل الماضى، فى الاشتباكات التى وقعت بين الشرطة والمتظاهرين، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء.

وحثت حكومة نيكاراجوا المعارضة فى البلاد على العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات عقب الاشتباكات الأخيرة التى اندلعت بين قوات الشرطة ومتظاهرين مطالبين بتنحى الرئيس دانييل أورتيجا من منصبه.

 
إطلاق الألعاب النارية علي الشرطة
إطلاق الألعاب النارية علي الشرطة

 

شجر مقتلع
شجر مقتلع

 

مشاركين في التظاهرات
مشاركين في التظاهرات

 

ملثم يحمل درع
ملثم يحمل درع

 

ملثم يحمل سلاح
ملثم يحمل سلاح

 

 


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