صور.. استمرار المظاهرات فى نيكاراجوا ضد الرئيس وحكومته

كتب عبد الوهاب الجندى

يواصل المواطنون فى نيكاراجوا، مظاهرات المستمرة منذ شهور ضد الحكومة ورئيس البلاد، احتجاجا على الفساد والحياة الاجتماعية والصحية السيئة السادة فى البلاد.

وقتل أكثر من 120 شخصا منذ أبريل الماضى، فى الاشتباكات التى وقعت بين الشرطة والمتظاهرين، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء.

وحثت حكومة نيكاراجوا المعارضة فى البلاد على العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات عقب الاشتباكات الأخيرة التى اندلعت بين قوات الشرطة ومتظاهرين مطالبين بتنحى الرئيس دانييل أورتيجا من منصبه.



إطلاق الألعاب النارية علي الشرطة



شجر مقتلع



مشاركين في التظاهرات



ملثم يحمل درع