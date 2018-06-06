صور.. استمرار البحث عن 200 مفقود قرب موقع بركان جواتيمالا

(رويترز) - تصوير أ ف ب

واصل عمال الإنقاذ فى جواتيمالا اليوم الأربعاء البحث عن ناجين أو قتلى فى منطقة واسعة اجتاحتها الحمم والرماد عقب ثوران بركان فويجو الهائل وذلك لليوم الثالث على التوالى بعد تقارير عن مقتل 85 شخصا وفقد نحو 200 آخرين.

وثار بركان "دو فويجو" ويعنى "بركان النار" بقوة يوم الأحد وأطلق سحبا كثيفة من الرماد فى السماء تساقطت على السكان فضلا عن فيضان من الحمم التى انتشرت على مساحات بالمدن القريبة.

وشدد معهد إنسيفوميه للزلازل والبراكين والأرصاد الجوية تحذيراته بعد ثورة البركان مرة أخرى أمس الثلاثاء مما أدى إلى عمليات إجلاء وإنقاذ.

وقالت وكالة إدارة الكوارث إن 1.7 مليون شخص تضرروا من البركان وهو الأكبر فى البلاد خلال أربعة عقود كما جرى إجلاء أكثر من 12 ألف شخص.



استراحة العمال



البحث عن مفقودين



عامل إغاثة يحضن كلب