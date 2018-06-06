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صور.. أمير الكويت: نسعى لتحميل مجلس الأمن الدولى مسئولية معاناة شعب فلسطين

الأربعاء، 06 يونيو 2018 08:23 م
صور.. أمير الكويت: نسعى لتحميل مجلس الأمن الدولى مسئولية معاناة شعب فلسطين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
كتب عبد الوهاب الجندى
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أكد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، قائلًا: "نتابع بألم التطورات الأخيرة التى تشهدها الأراضى الفلسطينية المحتلة ونسعى مع أشقائنا وأصدقائنا على حث مجلس الأمن والمجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته تجاه هذه المعاناة".

وأضاف فى كلمته بناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم:" عالمنا الإسلامى يواجه ظروفا وتحديات سياسية وأمنية خطيرة ونحن مطالبون بالسعى إلى ترسيخ وحدة صف المسلمين لمواجهة هذه التحديات ودرء هذه المخاطر".

وشدد على ضرورة "التكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه كل من يحاول إثارة النعرات الطائفية والقبلية والنزاعات وتهديد الوحدة الوطنية".

 

كلمة أمير الكوينت
كلمة أمير الكويت
أمير الكويت أثناء الكلمة
أمير الكويت أثناء الكلمة

 


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