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صور.. أمريكى يفوز بالمركز الأول فى جائزة دبى الدولية للقرآن الكريم

الأربعاء، 06 يونيو 2018 06:06 ص
صور.. أمريكى يفوز بالمركز الأول فى جائزة دبى الدولية للقرآن الكريم احمد برهان الفائز بجائزه دبى للقران
(أ ش أ)
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اختتمت فعاليات الدورة الثانية والعشرين من جائزة دبى الدولية للقرآن الكريم والتى شارك فيها 104 دول وجاليات إسلامية، والمقامة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.

وشهد الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حفل ختام الفعاليات وتوزيع الجوائز، الذى أقيم فى قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، حيث تم تكريم شخصية العام الإسلامية والفائزين بالمراكز العشرة الأولى، والمتسابقين المشاركين فى المسابقة الدولية لجائزة دبى الدولية للقران الكريم.

وكرم الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين فى المسابقة الدولية بالمراكز العشرة الأولى وهم كل من: الأول أحمد برهان محمد من الولايات المتحدة الأمريكية ، الثانى مكرر حمزه البشير سالم حرشه من ليبيا، الثانى مكرر محمد بن عبدالقادر معرف من تونس، الرابع أحمد حركات من الجزائر، الخامس ابراهيم بن عبدالله بن عبدالكريم السعوى من السعودية، السادس عمر درامى من مالي، السابع مكرر خالد عبدالناصر موالين أحمد من المملكة المتحدة، السابع مكرر عبد اللطيف عبدالمجيد عبداللطيف بستكى من البحرين، التاسع ناصر نهاد ابراهيم ذيب من الأردن، العاشر مكرر حسن جبريل عمر من النيجر والعاشر مكرر جوهر عبدالله محمد من اثيوبيا.

وأعرب الفائز بالمركز الأول للمسابقة أحمد برهان محمد عن سعادته بحصوله على المركز الأول لجائزة دبى الدولية للقرآن الكريم وسط منافسة 104 مشاركين من مختلف البلاد، موضحا أن المنافسة كانت قوية بين المتسابقين نتيجة لتقارب مستويات الجميع .

وقال إن الفوز بالمركز الأول أعطانى دفعة كبيرة كى استمر فى دراسة علوم الشريعة والفقه وأن أكون خير سفير للمسلمين فى الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أنه صومالى الأصل وحاصل على الجنسية الأمريكية وشارك فى المسابقة باسم الولايات المتحدة الأمريكية.

كما كرم الشيخ أحمد بن محمد بن راشده، فضيلة الشيخ الدكتور على بن عبد الرحمن الحذيفى إمام المسجد النبوى بجائزة شخصية العام الإسلامية، مباركا الفوز له بهذه الجائزة، ومعتبراً هذا الفوز مستحقاً ويأتى تقديراً من الجائزة وإدارتها فى خدمة القرآن الكريم، من خلال إمامته للمصلين .

جدير بالذكر أن الفائز بالمركز الأول حصل فى مسابقة جائزة دبى للقرآن الكريم على 250 ألف درهم، والثانى على 200 ألف درهم، والثالث على 150 ألف درهم، والرابع على 65 ألف درهم، تقل تباعاً بواقع 5 آلاف درهم حتى العاشر الذى يحصل على 35 ألف درهم، بينما يحصل باقى المتسابقين جميعاً على مبلغ 30 ألف درهم. أما جائزة الشخصية الإسلامية فتبلغ قيمتها مليون درهم.

الفائز بالمسابقة
الفائز بالمسابقة

 

تهنئة الفازين
تهنئة الفازين

 

جائزة دبي للقرآن
جائزة دبي للقرآن

 

حضور المسابقة
حضور المسابقة

 

 


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