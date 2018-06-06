صور.. أسوار المدينة الجامعية لوحة فنية بريشة طلاب جامعة عين شمس

كتب محمود راغب

صمم عدد من الطلاب الماجيستير والبكالوريوس بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، سور المدينة الجامعية، وتحويله إلى لوحة فنية، مشاركة منهم فى تجميل أسوار الجامعة بدعم ورعاية من جامعة عين شمس وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك فى إطار حرص جامعة عين شمس على نشر الوعى والثقافة لدى الطلاب، وتحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف فنى الدكتورة نهى مصطفى عبد العزيز أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية النوعية فى مبادرة معاً لنرتقى .

وبالريشة والألوان استطاع الطلاب من صنع حالة من البهجة والسعادة، يظهر فيها كم المجهود والإبداع لإخراج مثل المشهد الرائع فى تجميل أسوار المدينه الجامعية، مؤكدين أن مثل هذه الأنشطة من شأنها أن تعلم أجيالا كثيرة أن الفن والجماليات من أسباب التقدم ورقى الأمم.