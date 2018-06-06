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صور.. أجواء إيمانية وخشوع فى صلاة التهجد بمسجد عمرو بن العاص

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:17 ص
صور.. أجواء إيمانية وخشوع فى صلاة التهجد بمسجد عمرو بن العاص مسجد عمرو بن العاص
كتب لؤى على - تصوير حسين طلال
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وسط أجواء يغلفها الخشوع والسكينة، أدى مئات المصلين صلاة التهجد بمسجد عمرو بن العاص، يستمعون فى خشوع إلى آيات الذكر الحكيم، وتلهج ألسنتهم بالدعاء إلى الله فى سجودهم.
 
واصطحب المصلون أبنائهم الصغار لأداء صلاة التراويح بساحة المسجد، وسط فرحة شديدة على وجوه الأطفال والمصلين، الذين حرصوا على الاستمتاع بالأجواء الرمضانية بساحة الجامع.
 
ويحرص المصريون على أداء صلاة التراويح فى مختلف مساجد الجمهورية، إلا أن العديد من سكان محافظة القاهرة يحرصون على أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص خاصة، وذلك بسبب البعد التاريخى الإسلامى للمسجد الذى له طابع خاص بين كل مساجد الجمهورية.
 
مسجد عمرو بن العاص (1)
 
مسجد عمرو بن العاص (2)
 
مسجد عمرو بن العاص (3)
 
مسجد عمرو بن العاص (4)
 
مسجد عمرو بن العاص (5)
 
مسجد عمرو بن العاص (6)
 
مسجد عمرو بن العاص (7)
 
مسجد عمرو بن العاص (8)
 
مسجد عمرو بن العاص (9)
 
مسجد عمرو بن العاص (10)
 
مسجد عمرو بن العاص (11)
 
مسجد عمرو بن العاص (12)
 
مسجد عمرو بن العاص (13)
 
مسجد عمرو بن العاص (14)
 
مسجد عمرو بن العاص (15)
 
مسجد عمرو بن العاص (16)
 
مسجد عمرو بن العاص (17)
 
مسجد عمرو بن العاص (18)
 
مسجد عمرو بن العاص (19)
 
مسجد عمرو بن العاص (20)
 
مسجد عمرو بن العاص (21)
 
مسجد عمرو بن العاص (22)
 
مسجد عمرو بن العاص (23)
 
مسجد عمرو بن العاص (24)
 
مسجد عمرو بن العاص (25)
 
مسجد عمرو بن العاص (26)
 
مسجد عمرو بن العاص (27)
 
مسجد عمرو بن العاص (28)
 
مسجد عمرو بن العاص (29)
 
مسجد عمرو بن العاص (30)
 
مسجد عمرو بن العاص (31)
 
مسجد عمرو بن العاص (32)
 

 


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