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صور..آلاف اليونانيين يتظاهرون فى بيلا احتجاجًا على استخدام اسم مقدونيا

الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:03 م
صور..آلاف اليونانيين يتظاهرون فى بيلا احتجاجًا على استخدام اسم مقدونيا مظاهرات اليونان
كتب عبد الوهاب الجندى
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تظاهر آلاف اليونانيون وسط مدينة بيلا، احتجاجًا على استخدام اسم مقدونيا فى أعقاب تطورات القضية مع الدولة المجاورة لليونان، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وبعد سنوات من الجمود، شهدت المفاوضات بين البلدين التى أجراها رئيسا حكومتى مقدونيا واليونان زوران زايف واليكسيس تسيبراس تقدما، وأعلن الطرفان رغبتهما فى تسوية هذا النزاع الذى يبلغ عمره ربع قرن.

ومنذ أن أعلنت مقدونيا الجمهورية اليوجوسلافية السابقة، استقلالها فى 1991، يرفض اليونانيون القبول بحقها فى استخدام اسم "مقدونيا" الذى يؤكدون أنه لا يمكن أن يطلق إلا على إقليمهم الشمالى.

اطفال-مشاركين-في-التظاهر
اطفال مشاركين في التظاهر

 

تظاهرات-في-اليونان
تظاهرات في اليونان

 

رجل-يحمل-طفله
رجل يحمل طفله

 

رفع-العلم-اليونانى
رفع العلم اليونانى

 

علم-اليونان
علم اليونان

 

فتاة-مشاركة-في-التظاهر
فتاة مشاركة في التظاهر

 

مشاركة-في-المظاهرات
مشاركة في المظاهرات

 

مشاركين-في-المظاهرات-اليونانية
مشاركين في المظاهرات اليونانية

 

مظاهرات-بيلا
مظاهرات بيلا

 

مظاهرات-بيلا-ضد-اسم-مقدونيا
مظاهرات بيلا ضد اسم مقدونيا

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