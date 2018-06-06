صور..آلاف اليونانيين يتظاهرون فى بيلا احتجاجًا على استخدام اسم مقدونيا

كتب عبد الوهاب الجندى

تظاهر آلاف اليونانيون وسط مدينة بيلا، احتجاجًا على استخدام اسم مقدونيا فى أعقاب تطورات القضية مع الدولة المجاورة لليونان، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وبعد سنوات من الجمود، شهدت المفاوضات بين البلدين التى أجراها رئيسا حكومتى مقدونيا واليونان زوران زايف واليكسيس تسيبراس تقدما، وأعلن الطرفان رغبتهما فى تسوية هذا النزاع الذى يبلغ عمره ربع قرن.

ومنذ أن أعلنت مقدونيا الجمهورية اليوجوسلافية السابقة، استقلالها فى 1991، يرفض اليونانيون القبول بحقها فى استخدام اسم "مقدونيا" الذى يؤكدون أنه لا يمكن أن يطلق إلا على إقليمهم الشمالى.



اطفال مشاركين في التظاهر



تظاهرات في اليونان



رجل يحمل طفله



رفع العلم اليونانى



علم اليونان



فتاة مشاركة في التظاهر



مشاركة في المظاهرات



مشاركين في المظاهرات اليونانية



مظاهرات بيلا