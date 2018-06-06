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"صناعة الأثاث" تبدأ مناقشة استراتيجية تطوير القطاع

الأربعاء، 06 يونيو 2018 08:27 م
"صناعة الأثاث" تبدأ مناقشة استراتيجية تطوير القطاع أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأثاث
كتبت دانه الحديدى
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أكد المهندس أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن الغرفة بدأت اليوم أولى جلسات مناقشة استراتيجية تطوير قطاع صناعة الأثاث مع الدكتورة شرين الصباغ، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف حلمى، فى تصريحات صحفية على هامش حفل الإفطار الذى نظمه اتحاد الصناعات، مساء اليوم الأربعاء، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الاستراتيجية تهدف لتطوير قطاع الأثاث خلال 10 سنوات، لافتا إلى أن الاستراتيجية تركز من ضمن بنودها على تطوير قطاع الصناعات المغذية.

وأشار حلمى إلى أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى تنظيم استيراد الأثاث، قائلا "لا يعقل أن يتم تصدير منتج مصرى بمبلغ واستيراد منتج مماثل لهم بمبلغ أكبر".


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