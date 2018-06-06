صحيفة فرنسية: اتصال ماكرون وترامب كان سئ بسبب رسوم جمركية على الصلب والالومنيوم

كتب: أحمد علوى

ذكرت صحيفة "لو جورنال دو ديمونش" الفرنسية، نقلا عن البيت الأبيض الأمريكى، أن الاتصال الأخير بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، كان "سيئا" للغاية، رغم العلاقات الطيبة بينهم التى عرفها الجميع مؤخرا.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، نقلا عن مصدر فى البيت الأبيض، أن زعيمى البلدين، المشهورين بعلاقتهما الطيبة، لم يتمكنا من التوصل إلى لغة مشتركة، عقب القرار الأمريكى بوضع رسوم جمركية على استيراد الألمنيوم والصلب من بلدان الاتحاد الأوروبى.

وأكدت الصحيفة، أن هذا الأمر سيلقى بظلاله على قمة "السبع الكبار" فى كيبك بكندا.

وقال المسؤول فى البيت الأبيض: "ماكرون يعتقد أن بإمكانه الحديث عن كل شيء يدور بخاطره، معتمدا على العلاقة الطيبة التى تربطه بالرئيس الأمريكى، ولكن ترامب لا يتحمل عندما ينتقده أحد بهذا الشكل".

وشددت الصحيفة، على أنه "ليس هناك أى أمر رسمى لحد الآن"، وأن البيان الذى نشره قصر الإليزيه عقب المحادثة الهاتفية بين الرئيسين، أكد على أن "ماكرون أخبر ترامب أن العوائق الجمركية التى فرضتها إدارته على استيراد الألمنيوم والصلب من الاتحاد الأوروبى غير قانونية".

وأضاف البيان، "أن الرئيس الفرنسى قال لترامب: إن هذا الأمر خطأ، وأن رد الاتحاد الأوروبى سيكون قاسيا وبما يتناسب مع حجم الضرر".

ورفضت الولايات المتحدة التوقيع على "اتفاقية باريس" للمناخ فى القمة السابقة للـ"سبع الكبار"، والتى عقدت فى تاورمينا بإيطاليا، كما رفضت التوقيع على الإعلان العام فى قمة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، التى عقدت الأسبوع الماضى فى باريس، مبررين أن مبدأ المفاوضات المتعددة الأطراف المستخدمة فى المنظمة "بطيء وغير فعال".