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صحيفة إيطالية: مصر تعود بقوة كوجهة سياحية للإيطاليين

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:05 م
صحيفة إيطالية: مصر تعود بقوة كوجهة سياحية للإيطاليين سياح - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "ماتيو ويب" الإيطالية، إن مصر تصبح مرة أخرى وجهة سياحية للإيطاليين بعد 7 سنوات من الأزمة التى كانت تمر بها بسبب الربيع العربى، إذ يوجد زيادة 20% فى العام الجارى فى قطاع السياحة، وهو ما يعنى تعافى الاقتصاد المصرى أيضا.
 
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ عام 2014، ومصر تعمل جاهدة مع الشركات السياحية التى تهدف إلى الحفاظ على تدفق السياح نحو واحدة من أقدم البلدان فى العالم ، مع عرض ثقافى وطبيعى، وبعد سنوات من عدم اليقين أصبح عام 2018 عاما أساسيا فى استعادة القطاع.  
 

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