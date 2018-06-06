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"صحة القاهرة": 191 سيارة إسعاف و4 غرف طوارئ طوال أيام العيد

الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:09 م
"صحة القاهرة": 191 سيارة إسعاف و4 غرف طوارئ طوال أيام العيد سيارات إسعاف
كتب ماجد تمراز _ سيد الخلفاوى
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قال الدكتور حسام الخطيب، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، أنه سيتم توفير 191 سيارة إسعاف للعمل طوال فترة عيد الفطر المبارك، وستكون موزعة داخل أماكن مختلفة بنطاق محافظة القاهرة، على أن يكون من بينهم 60 سيارة فى مناطق ثابتة لتغطيتها، وباقى السيارات ستكون متحركة وافقاً للطوارئ.

وأضاف مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذى بديوان عام المحافظة، أنه سيتم تشكيل غرفة للطب والوقائى وسيتضاعف عدد العاملين بها طوال فترة العيد، وسيتم تشكيل غرفتى طوارئ واحدة للإسعاف والأخرى للمستشفيات.

وأوضح "الخطيب"، أنه سيتم تشكيل غرفة وقائية لمتابعة ومنع السموم، والتى بدورها ستشن حملات مكثفة طوال أيام العيد، لرش الأماكن التى ستشهد كثافات كبيرة من المواطنين، لمنع إصابة أحدهم بأى مرض، موضحاً أنه سيتم زيادة عدد الأطباء بمطار القاهرة لمتابعة الحالة الصحية للمعتمرين.

 


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