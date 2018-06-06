شعار "هى دى مصر" يزين ملعب مباراة المنتخب وبلجيكا اليوم للترويج للسياحة

كتبت ميرفت رشاد

كشف المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن الترويج للمقصد السياحى المصرى بشعار الحملة "هى دى مصر" خلال مباراة منتخب مصر وبلجيكا اليوم، الأربعاء، عبر اللوحات الإعلانية المتواجدة بالملعب الملكى بالعاصمة بروكسل، فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم، الأربعاء، بتوقيت القاهرة.

وقال رئيس هيئة تنشيط السياحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الهيئة كثفت من تواجدها بشعار حملة "هى دى مصر" خلال المباريات الودية التى خاضها المنتخب الوطنى استعداد للمشاركة فى كأس العالم.

ويدير المباراة طاقم حكام يونانى، يتكون من اناستاسيوس سيديروبولوس (حكم ساحة)، بيلوكرونيس كوستاراس (مساعد أول)، كريسولا كورومبيليا (مساعد ثان)، اناستاسيوس بابابترو (حكم رابع).

كان المنتخب الوطنى قد خاض 4 وديات استعدادا لكأس العالم، بدأها بمواجهة البرتغال واليونان فى شهر مارس الماضى، قبل مواجهة الكويت وكولومبيا مؤخرا، على أن يسدل الستار الليلة على برنامج الإعداد للمونديال بمواجهة بلجيكا، وتعود البعثة غدا، الخميس إلى القاهرة استعدادا للسفر يوم الأحد المقبل إلى روسيا للمشاركة فى المونديال.