شرطة المسطحات بأسوان تضبط 10 قضايا متنوعة

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت شرطة مسطحات السد العالى، اليوم الأربعاء، تحت إشراف مقدم إسلام ياسين، رئيس مباحث مسطحات السد بأسوان، من ضبط قضايا بمجال المسطحات المائية بإجمالى 10 قضايا متنوعة.

وتلقى اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بتحرير محضرين ضد المخالفين لقانون الملاحة النهرية، بعدم وجود تراخيص ملاحية وعدم وجود أدوات سلامة وإنقاذ.

كما تم تحرير محضرين ضد المخالفين لقانون الرى والصرف، بردم أتربة داخل جسور نهر النيل وإلقاء مخلفات وأحجار بالمرسى، كما تمكن ضباط قسم مسطحات السد العالى من ضبط 8 أمتار غزل مخالف، ومركب صيد، ومتهمين اثنين، لمزاولتهما مهنة الصيد بدون ترخيص.