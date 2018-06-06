video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 03:30 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

شرطة المسطحات بأسوان تضبط 10 قضايا متنوعة

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:54 م
شرطة المسطحات بأسوان تضبط 10 قضايا متنوعة اللواء فتح الله حسنى مدير أمن أسوان
أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق

تمكنت شرطة مسطحات السد العالى، اليوم الأربعاء، تحت إشراف مقدم إسلام ياسين، رئيس مباحث مسطحات السد بأسوان، من ضبط قضايا بمجال المسطحات المائية بإجمالى 10 قضايا متنوعة.

وتلقى اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بتحرير محضرين ضد المخالفين لقانون الملاحة النهرية، بعدم وجود تراخيص ملاحية وعدم وجود أدوات سلامة وإنقاذ.

كما تم تحرير محضرين ضد المخالفين لقانون الرى والصرف، بردم أتربة داخل جسور نهر النيل وإلقاء مخلفات وأحجار بالمرسى، كما تمكن ضباط قسم مسطحات السد العالى من ضبط 8 أمتار غزل مخالف، ومركب صيد، ومتهمين اثنين، لمزاولتهما مهنة الصيد بدون ترخيص.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 558 مخالفة مرورية وسائقين لقيادتهما تحت تأثير المخدرات بأسوان

مسطحات السد العالى

مديريه امن اسوان

صيد

اخبار اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة