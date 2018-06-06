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شاهد فى دقيقة.. مقاتلات وصواريخ روسية تحمى ملعب "فيشت" قبل كأس العالم

الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. مقاتلات وصواريخ روسية تحمى ملعب "فيشت" قبل كأس العالم أسطول حربى روسى كامل يحمى ملعب "فيشت" قبل كأس العالم
إعدادـ مؤمن مختار
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تعمل روسيا على تأمين ملاعب كأس العالم، فى كافة المدن المستضيفة للبطولة بداية من قلب العاصمة موسكو وصولا إلى البحر الأسود فى مدينة سوتشى الساحلية.
 
ـ الأسطول الحربى الروسى فى البحر الأسود  يحمى مدينة سوتشى
ـ ومن المقرر أن يحمى أيضا ملعب فيشت من العمليات الإرهابية 
- وتضع روسيا ضمن خطتها الأمنية الآتى: 
ـ استخدام منظومات الدفاع الجوى إس - 300 فى حالة تأهب تحسبًا لاستخدام الإرهابيين طائرات دون طيار
ـ ومقاتلات  "سوخوى-27" الروسية لتمشيط السماء من أى تدخلات طارئة
ـ كما تتمركز السفن الحربية فى 3 مناطق ساحلية "سواحل سيفاستوبول، ونوفوروسيسك، وأنابى"
ـ الاعتماد على مروحيات "مى-28 إن" المشهورة بالصياد الليلى لتمشيط محيط الاستاد
ـ استخدام منظومات الرادار والاتصالات "اريول وسيلوك" لرصد التحركات المريبة
ـ "الضفادع البشرية" تنطلق فى البحر تحسبًا لاستغلاله فى التحركات الإرهابية
.استخدام منظومات الدفاع الجوى المحمولة على الكتف  "إيجلا"، والمنظومة الدفاعية المشهورة "بانتسير إس-1"
.إطلاق لنشات الصواريخ السريعة فى البحر مثل لنش"جراتشونوك"
.استخدام طائرة التجسس "إيل- 38"
 

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الدفاع الجوى

أسطول حربى روسى

ملعب فيشت




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