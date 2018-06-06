شاهد فى دقيقة.. مقاتلات وصواريخ روسية تحمى ملعب "فيشت" قبل كأس العالم

إعدادـ مؤمن مختار

تعمل روسيا على تأمين ملاعب كأس العالم، فى كافة المدن المستضيفة للبطولة بداية من قلب العاصمة موسكو وصولا إلى البحر الأسود فى مدينة سوتشى الساحلية.

ـ الأسطول الحربى الروسى فى البحر الأسود يحمى مدينة سوتشى

ـ ومن المقرر أن يحمى أيضا ملعب فيشت من العمليات الإرهابية

- وتضع روسيا ضمن خطتها الأمنية الآتى:

ـ استخدام منظومات الدفاع الجوى إس - 300 فى حالة تأهب تحسبًا لاستخدام الإرهابيين طائرات دون طيار

ـ ومقاتلات "سوخوى-27" الروسية لتمشيط السماء من أى تدخلات طارئة

ـ كما تتمركز السفن الحربية فى 3 مناطق ساحلية "سواحل سيفاستوبول، ونوفوروسيسك، وأنابى"

ـ الاعتماد على مروحيات "مى-28 إن" المشهورة بالصياد الليلى لتمشيط محيط الاستاد

ـ استخدام منظومات الرادار والاتصالات "اريول وسيلوك" لرصد التحركات المريبة

ـ "الضفادع البشرية" تنطلق فى البحر تحسبًا لاستغلاله فى التحركات الإرهابية

.استخدام منظومات الدفاع الجوى المحمولة على الكتف "إيجلا"، والمنظومة الدفاعية المشهورة "بانتسير إس-1"

.إطلاق لنشات الصواريخ السريعة فى البحر مثل لنش"جراتشونوك"

.استخدام طائرة التجسس "إيل- 38"