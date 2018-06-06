س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مرافعة النيابة بـ"خلية ميكروباص حلوان"

كتب إيهاب المهندس

أوشكت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، على الفصل فى قضية خلية "ميكروباص حلوان"، والتى يحاكم فيها 32 متهما فى اتهامهما باغتيال ضابط شرطة و7 أمناء شرطة، واستمعت المحكمة فى الجلسة الماضية لمرافعة النيابة العامة، وخلال الأسئلة التالية سنجيب على أهم النقاط التى جاءت بالمرافعة.

متى استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة فى القضية؟

ـ فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 13 مايو الماضى استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة بعد أن نظرت المحكمة 16 جلسة فى الدعوى.

ماذا قال ممثل النيابة العامة فى بداية مرافعته؟

ـ استهل ممثل النيابة مرافعته قائلا :" أقف اليوم أمامكم أنا المؤمن بدين الله الكافر فى نظر هؤلاء.. أنا من حرم ربى قتلى إلا بالحق.. أنا كل ضحايا الفكر البغيض.. أنا كل ضحايا الإرهاب الأسود.. أنا كل ضحايا الجهل والضلال.. أنا كل ضحايا هؤلاء واتباع هؤلاء .. أنا المجني عليه فى هذه القضية.. ومن جنى عليا هؤلاء واتباع هؤلاء".

ماذا قالت النيابة عن فكر المتهمين؟

ـ قال ممثل النيابة:" المتهمون دينهم هوى الشيطان وديننا هو الإسلام.. إسلام القلب للخير والسلام.. فلا قتل ولا نهب ولا حرق ولا ظلمة.. بل حكمة وموعظة حسنة.. وجهاد حق ضد من أراد التدليس على شرع الله.. فهو دين يحرم ان يروع غافل.. ما بال من يقتل على الأبواب".

ـ ماذا قالت النيابة للمتهمين بخصوص قتل النفس؟

ـ : قل ممثل النيابة " قتل النفوس محرم فى كل شرع يا أولو الإرهاب.. أنتم مع الشيطان فى أفعالكم.. فكركم ملعون مسموم.. كل ما يجنيه ذبح وخراب".

ماذا طالب ممثل النيابة فى ختام مرافعته؟

ـ وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وتطبيق حد الحرابة والإعدام شنقا.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.