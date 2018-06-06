س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إجراءات مواجهة قناديل البحر قبل إجازات المصيف

كتبت آية دعبس

مع الاقتراب من الأشهر الأكثر حرارة فى فصل الصيف، تبدأ القناديل البحرية فى الظهور على أغلب الشواطئ المصرية، كما شهدته السواحل المصرية على البحر المتوسط العام الماضى، واتخذت وزارة البيئة عدة اجراءات احترازية للتعامل مع أى زيادة ملحوظة في أعداد قناديل البحر هذا العام.

ويستعرض "اليوم السابع"، مجموعة من الأسئلة بتوضيح كل ما يتعلق بقناديل البحر:

- ما هى قناديل البحر؟

قنديل البحر من أقدم الحيوانات الموجودة على الأرض، وهو حيوان بحرى من الرخويات يتبع فصيلة اللافقاريات اللاسعة، ويتميز بقوامه الهلامى، ويعتبر غذاءً لبعض الكائنات الأخرى مثل السلاحف البحرية وبعض الأنواع القليلة من الأسماك.

- متى يبدأ قنديل البحر فى الظهور؟

يتواجد عادة خلال فترات الصيف خاصة خلال شهرى يونيو ويوليو نظراً لوفرة الغذاء، مثل: بيض ويرقات الأسماك، والهائمات الأخرى من العوالق البحرية الحيوانية.

- هل تمثل القناديل خطرًا على الإنسان؟

قناديل البحر موجودة فى جميع بحار ومحيطات العالم بصورة طبيعية، وبصفة عامة لا تمثل القناديل المتواجدة في المياه المصرية خطرًا جسيمًا للإنسان، ومن الضرورى توعية الأطفال بعدم لمسها وتجنب حملها.

- متى بدأت الشواطئ المصرية تشهد زيادة فى أعداده؟

كان ذلك خلال الفترة من يونيو وحتى يوليو عام 2017، حيث شهدت الشواطئ زيادة ملحوظة في أعداد قناديل البحر.

- ما أسباب انتشار قناديل البحر؟

أهم الأسباب انتشار أنواع من قناديل البحر، إلى غياب المفترسات الطبيعية، وندرتها على مستوى بحار العالم، مثل: السلاحف البحرية وأسماك السلمون والماكريل، وغيرها من الأسباب والتى وصفها البعض بحدوث عملية تفكك فى السلسلة الغذائية سواء لأسباب تتعلق بالتلوث أو الصيد الجائر.

- كيف استعدت وزارة البيئة لمواجهته؟

- تم حصر وتسجيل الشواطئ التى قد تتعرض لزيادة فى أعداد قناديل البحر خلال موسم 2018، وهى الشواطئ الواقعة بين منطقة الضبعة شرقاً، وحتى السلوم غرباً.

- تم تشكيل فرق للرصد والتدخل السريع بمحميات المنطقة الشمالية لإنشاء غرفة عمليات فرعية موازية لغرفة العمليات الرئيسية بوزارة البيئة لتلقى البلاغات والشكاوى، ومؤشرات أعداد القناديل يوميًا.

- سيتم إجراء بعض القياسات المعملية الخاصة بنوعية المياه، وأخذ عينات من قناديل البحر للتحليل المعملي والوراثى بمعامل معهد علو البحار فرع الإسكندرية، لبحث ودراسة هذه الظاهرة وأسبابها وكيفية التعامل معها بكافة النتائج والبيانات التي يتم جمعها.

- كيف يمكن التقدم ببلاغ لوزارة البيئة؟

فى حالة وجود استفسار أو بلاغ يتم ذلك من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة رقم 19808 أو على واتس آب رقم 01222693333 مع بيان موقع البلاغ.