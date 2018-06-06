وأفاد سكان محليون - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - بأن شوارع مدينة (المكلا) غرقت بالسيول التي جرفت الأشجار والسيارات، مناشدين السلطات المحلية بسرعة التدخل وانتشال السيارات العالقة في مجرى سيول الأمطار.



ووفقا للقناة، فإن السيول على طول الساحل الممتد من (المكلا) إلى المهرة جرفت حافلة نقل على متنها 50 راكبا، جارى البحث عنهم من قبل السلطات .