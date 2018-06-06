سياسيون يمنيون يحذرون من انخراط جماعة الإخوان مع الحوثى فى عمل سياسى

عدن (أ ش أ)

حذرت أوساط سياسية يمنية من دعوات انخراط جماعة الإخوان باليمن فى عمل سياسى مع جماعة الحوثى، رافضة تلك الدعوات، وقالت " إنها تستهدف إتاحة الفرصة للحوثيين لاحتلال اليمن بعد النجاح الذى حققه التحالف العربى بقيادة السعودية فى مناطق الساحل الغربى اليمنى خاصة محافظة الحديدة.

وذكرت قناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الأربعاء، أن الدعوات لحكومة الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى تتوالى لعدم الالتفات للدعوة التى أطلقها محسوبون على الإخوان ( التجمع اليمنى للإصلاح أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد ) بالانخراط فى عملية سياسية مع الحوثيين.

وأشارت مصادر سياسية إلى أن هؤلاء يريدون أن يعطوا فرصة للحوثيين من أجل العودة لاحتلال اليمن مرة أخرى بعدما اقتربت قوات التحالف من تحرير الحديدة، مؤكدة أن الحديث عن أى عملية سياسية بين الحوثى والإخوان هو خيانة للدماء اليمنية والعربية التى سالت.

وفى سياق متصل بالأوضاع بالساحل الغربى، ذكرت مصادر يمنية ميدانية أن مديرية الدريهمى جنوبى محافظة "الحديدة" شهدت فجر اليوم الأربعاء مواجهات عنيفة بين المقاومة اليمن (المؤيدة للشرعية ) وجماعة الحوثي، وقالت المصادر " أن عشرات القتلى والجرحى من المتمردين وصلوا إلى مستشفيات المدينة خلال الساعات القليلة الماضية إثر المواجهات".

وكشفت المصادر أنه لم يتبق سوى منطقة مزارع الطايف لتستكمل معها المقاومة المشتركة سيطرتها على المديرية حيث يجرى العمل على تمشيطها وتطهيرها لتأمين تقدم القوات المتجهة نحو الحديدة.