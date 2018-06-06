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سلطان بن سحيم: "الحمدين" لا يهتم بأوضاع شعب قطر ويهمهم استمرار مؤامراتهم

الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:57 م
سلطان بن سحيم: "الحمدين" لا يهتم بأوضاع شعب قطر ويهمهم استمرار مؤامراتهم سلطان بن سحيم آل ثانى
كتبت ريهام عبد الله
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أكد المعارض القطرى الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى، أن نظام الحمدين، لا يهتم بما آلت إليه أوضاع الشعب القطرى، على خلفية المقاطعة العربية، مشيرا إلى أنهم مهتمين فقط باستمرار مؤامراتهم ودسائسهم.

وقال بن سحيم في تغريدات عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر، :"أمس مر يوم الخامس من يونيو، اليوم الذى يخجل فيه كل قطري من كون نظام الحمدين يحكمه.. اليوم الذي ضاق الأشقاء ذرعاً بفضائح النظام الذى تآمر عليهم..عام من المقاطعة والعناد والمكابرة..فهل من معتبر؟".

وأضاف :"بعد عام من العزلة التي أدخلنا فيها نظام الحمدين، لا أحد يهتم بما آلت اليه أوضاع شعبنا المغلوب على أمره، كل مايهمهم استمرار مؤامراتهم ودسائسهم ضد محيطهم ولو طالت عزلتهم عشر سنين، هل هؤلاء يستحقون حكم بلادي؟!".

 

سلطان بن سحيم
سلطان بن سحيم

 


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