video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 10:41 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

سلطات الفرنسية تفتش وزارة المالية بباريس فى إطار التحقيق فى قضية فساد

الأربعاء، 06 يونيو 2018 10:32 م
سلطات الفرنسية تفتش وزارة المالية بباريس فى إطار التحقيق فى قضية فساد ماكرون
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

خضعت وزارة المالية الفرنسية،  اليوم الأربعاء، لعمليات تفتيش، فى إطار تحقيق مع مدير مكتب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وفق ما ذكر مصدران أمنيان، حسبما أعلن التلفزيون الفرنسى.

وفتح المدعى المالى الفرنسى تحقيقا يوم الإثنين، فى مزاعم بانتهاك مدير مكتب ماكرون، ألكسى كولير، لقواعد تضارب المصالح أثناء عمله فى القطاع العام، ولدى وشركة البحر المتوسط السويسرية الإيطالية للشحن.

من جانبه، قال قصر الإليزيه، إن كولير لم يرتكب أى مخالفات وإنه سيتعاون مع التحقيق، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المدعى المالى الفرنسى يفتح تحقيقا مع مدير مكتب ماكرون بشأن تضارب المصالح

وزير المالية الفرنسى: الإدارة المصرية لديها إرادة كبيرة للتحول للامركزية

فرنسا

المالية الفرنسى

ماكرون

الكسى كوليرا

اخبار العالم




لا تفوتك
تعرف على أبرز قرارات حكومة تسيير الأعمال باجتماعها الأسبوعى اليوم

تعرف على أبرز قرارات حكومة تسيير الأعمال باجتماعها الأسبوعى اليوم

البنك الدولى يرفع توقعاته لنو الاقتصاد المصرى للمرة الـ3 خلال 6 أشهر لـ 5.3 %

البنك الدولى يرفع توقعاته لنو الاقتصاد المصرى للمرة الـ3 خلال 6 أشهر لـ 5.3 %

محافظ القاهرة يعلن تجهيز 417 ساحة لاستقبال المصلين فى العيد.. يوجه بأعمال النظافة بمحيط كل ساحة.. و130 أتوبيسا لخدمة الأماكن السياحية.. و191 سيارة إسعاف و4 غرف طوارئ بالصحة.. وتشديد الرقابة على الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن تجهيز 417 ساحة لاستقبال المصلين فى العيد.. يوجه بأعمال النظافة بمحيط كل ساحة.. و130 أتوبيسا لخدمة الأماكن السياحية.. و191 سيارة إسعاف و4 غرف طوارئ بالصحة.. وتشديد الرقابة على الأتوبيس النهرى

الفلسطينيون يهزمون إسرائيل فى جولة رياضية بعد إلغاء ودية الأرجنتين.. ضغوط الجماهير العربية تمنع إقامة المباراة.. ميسى سعيد بالقرار.. ومنتخب التانجو يبحث عن بديل لإنقاذ برنامج الإعداد لكأس العالم

الفلسطينيون يهزمون إسرائيل فى جولة رياضية بعد إلغاء ودية الأرجنتين.. ضغوط الجماهير العربية تمنع إقامة المباراة.. ميسى سعيد بالقرار.. ومنتخب التانجو يبحث عن بديل لإنقاذ برنامج الإعداد لكأس العالم

برشلونة يفتح خط المفاوضات مع محمد صلاح للانتقال إلى "كامب نو"

برشلونة يفتح خط المفاوضات مع محمد صلاح للانتقال إلى "كامب نو"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة