سلطات الفرنسية تفتش وزارة المالية بباريس فى إطار التحقيق فى قضية فساد

كتب: أحمد علوى

خضعت وزارة المالية الفرنسية، اليوم الأربعاء، لعمليات تفتيش، فى إطار تحقيق مع مدير مكتب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وفق ما ذكر مصدران أمنيان، حسبما أعلن التلفزيون الفرنسى.

وفتح المدعى المالى الفرنسى تحقيقا يوم الإثنين، فى مزاعم بانتهاك مدير مكتب ماكرون، ألكسى كولير، لقواعد تضارب المصالح أثناء عمله فى القطاع العام، ولدى وشركة البحر المتوسط السويسرية الإيطالية للشحن.

من جانبه، قال قصر الإليزيه، إن كولير لم يرتكب أى مخالفات وإنه سيتعاون مع التحقيق، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.