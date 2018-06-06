video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 05:05 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

سقوط 6 أشخاص كونوا عصابة لسرقة كابلات التليفونات بمدينة الأقصر

الأربعاء، 06 يونيو 2018 03:34 م
سقوط 6 أشخاص كونوا عصابة لسرقة كابلات التليفونات بمدينة الأقصر المتهمين
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، القبض على 6 أشخاص كونوا عصابة لسرقة كابلات التليفونات بمدينة الأقصر، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصةً جرائم السرقات والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.

البداية كانت بتمكن رجال مباحث قسم شرطة الأقصر من ضبط كلٍ من "أحمد.م.س" 34 سنة صاحب مخزن خردة، و"زين العابدين.م.م" 34 سنة أخصائى بالشركة المصرية للإتصالات، و"قاسم.س.أ" 30 سنة عاطل، و"حسن.ع.ن" 49 سنة عاطل، و"جمعة.س.أ" 27 سنة سائق، و"أبوعلي.ع.ب" 34 سنة سائق، لتكوينهم عصابة تخصص نشاطها في فى سرقة الكابلات.

وعثر بحوزة المتهمين 14 كابل تليفون كبير الحجم، وجوال بداخلة كمية من أسلاك الكابلات، وأدوات تقطيع معادن، ومبلغ مالى، والسيارة رقم 120077 نقل قنا، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الاجرامى بسرقة الكابلات بالطريق العام، فتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الأقصر يشهد إحتفالية القومى للمرأة بتكريم الرائدات الريفيات

الاقصر

اخبار الاقصر

عصابة سرقة كابلات بالاقصر

اخبار مصر

مركز شرطة الاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة