سقوط 6 أشخاص كونوا عصابة لسرقة كابلات التليفونات بمدينة الأقصر

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، القبض على 6 أشخاص كونوا عصابة لسرقة كابلات التليفونات بمدينة الأقصر، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصةً جرائم السرقات والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.

البداية كانت بتمكن رجال مباحث قسم شرطة الأقصر من ضبط كلٍ من "أحمد.م.س" 34 سنة صاحب مخزن خردة، و"زين العابدين.م.م" 34 سنة أخصائى بالشركة المصرية للإتصالات، و"قاسم.س.أ" 30 سنة عاطل، و"حسن.ع.ن" 49 سنة عاطل، و"جمعة.س.أ" 27 سنة سائق، و"أبوعلي.ع.ب" 34 سنة سائق، لتكوينهم عصابة تخصص نشاطها في فى سرقة الكابلات.

وعثر بحوزة المتهمين 14 كابل تليفون كبير الحجم، وجوال بداخلة كمية من أسلاك الكابلات، وأدوات تقطيع معادن، ومبلغ مالى، والسيارة رقم 120077 نقل قنا، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الاجرامى بسرقة الكابلات بالطريق العام، فتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.