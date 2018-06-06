سقوط 4 متهمين بحوزتهم كمية من "البانجو والحشيش" فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والحشيش، بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "خالد.ف.ص"36 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته 10 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "ابراهيم.أ.ا"22 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته 13 قطعة من مخدر الحشيش وزنت حوالى 100 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "احمد.م.م"30 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته 28 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 3 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمود.د.م"59 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته 20 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 5 كيلو جرامات ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.