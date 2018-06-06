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الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:32 م
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سقوط طالبين بحوزتهما عملات مقلدة بالشرابية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:12 م
سقوط طالبين بحوزتهما عملات مقلدة بالشرابية الطالبان المتهمان بحيازة اموال مزورة فى الشرابية
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، طالبين وبحوزتهما أموال مزروة قبل ترويجها على عملائهما فى منطقة الشرابية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة الشرابية، بلاغا من صاحب مقهى، يفيد بتردد شخصين على المقهى وبحوزتهما مبالغ مالية مقلدة، فانتقل الضابط بمباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما كلا من مصطفي .أ.ع.ع. 16 سنة طالب، وأيمن .س.م.ا.  17 سنة طالب ، وضبط بحوزتهما مبلغ 4800 جنية عبارة عن 28 ورقة مالية فئة 200 جنية "مقلدة " .

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المقلدة بقصد ترويجها، وأضافت بتحصلهما عليها من أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية "جارى ضبطه" مقابل مبلغ 400 جنيه عن كل 1000 جنية مقلدة ، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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