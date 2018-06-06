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سقوط ضحايا فى انفجار بمركز تسجيل للناخبين فى أفغانستان

الأربعاء، 06 يونيو 2018 10:30 ص
سقوط ضحايا فى انفجار بمركز تسجيل للناخبين فى أفغانستان الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الأربعاء، عن سقوط عدد من الضحايا فى انفجار وقع بمركز تسجيل الناخبين فى عاصمة مقاطعة باجلان الشمالية الغربية.

ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن شاهد عيان قوله "إن الانفجار وقع صباح اليوم الأربعاء، فى منطقة دشت العلوان فى بول الخمرى، وأن الانفجار ناتج عن لغم أرضى ".

وأوضح أن الانفجار تسبب فى سقوط عدد من الضحايا، لم يتم تحديده بعد على وجه الدقة.

وكانت أفغانستان قد فتحت أبواب مراكز تسجيل الناخبين فى شهر أبريل الماضى ثم تم تمديد فترة التسجيل استعدادا للانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية التى تجرى خلال شهر أكتوبر القادم، وتشهد مراكز التسجيل عزوفا من الناخبين تحت وطأة تهديدات عناصر حركة طالبان المناهضة للحكومة , ولاعتراض بعض القطاعات على عملية الانتخابات .

 


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افغانستان

انفجار بمركز تسجيل للناخبين

انفجار بافغانستان

مركز تسجيل للناخبين

السلطات الافغانيه




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