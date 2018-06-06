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سقوط «خلية عائلية» تتبع داعش خططت لتنفيذ عمليات إرهابية فى دمياط

الأربعاء، 06 يونيو 2018 06:02 م
سقوط «خلية عائلية» تتبع داعش خططت لتنفيذ عمليات إرهابية فى دمياط وزير الداخلية وحملات أمنية
كتب - أحمد متولى
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نجحت الأجهزة الأمنية فى إسقاط مجموعة من العناصر التكفيرية، تورطوا فى تأسيس خلية مسلحة تتبع تنظيم داعش الإرهابى فى محافظة دمياط، ضمت 4 أشقاء وفتاة، خططوا جميعًا لتنفيذ عمليات عدائية ضد المنشآت الحيوية والأمنية بالبلاد.

 

وانتهت النيابة العامة من التحقيق مع 6 عناصر تكفيرية، أحالتهم الأجهزة الأمنية لجهات التحقيق المختصة، وهم كل من أحمد سالم السيد عسل، وحسام الدين سالم السيد عسل، وأشرف عبد الحميد مبروك الشناوى، وأشرف عبد ربه، وأحمد أشرف عبد ربه، وأمل عبد الفتاح.

 

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم إدارة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية.

 


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