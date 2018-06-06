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سفر وعودة 924 مصريا وليبيا و 184 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:20 ص
سفر وعودة 924 مصريا وليبيا و 184 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 924 مصريا وليبيا و 184 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 504 إلى الجانب الليبي، بينهم 188 مصريا و316 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 420 بينهم 327 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 93 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 403 ألاف و934 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 73 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 111 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 


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