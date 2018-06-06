سفر وعودة 1136 مصريًا وليبيًا و186 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1136 مصريًا وليبيًا و186 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارًا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 662 إلى الجانب الليبى، بينهم 205 مصريين و457 ليبيًا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 474 بينهم 445 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و29 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريًا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 404 آلاف و408 مصريين.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 75 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 111 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.